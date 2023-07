Nie że nie chodzą do lekarza! Nie mają na to czasu. Często pracując po 10 godzin dziennie + sobota. Załatwienie jakiś medycznych spraw to też jest dramat. Coś boli, trzeba iść do lekarza pierwszego kontaktu, dostać się to też nie takie proste, więc zakładam 1 dzień w plecy. Pierwszego kontaktu skieruje do specjalisty. Czas oczekiwania specjalisty może być nawet kilka lat. Specjalista obada, da skierowanie na dodatkowe badania , np. rezonans magnetyczny. Pokaż całość