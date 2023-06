Gdybym mieszkał w solycy, rozpoczął bym zbieranie podpisów pod referendum, obligującym urzędników na wyższych stanowiskach ( od prezydenta do kierownika referatu) by jeździli rowerami lub kolektywną komunikacją. Najtwardszy elektorat dojechałby komucha i jego zgraję. Może Konfa, która ma struktury przy okazji zbierania podpisów na listy wyborcze zebrałaby podpisy pod takim referendum. Byłaby to legendarna masakracja lewactwa o której można by opowiadać wnukom.