Dziwię się że marihuana nie gra roli w obecnej kampanii wyborczej.

Raczej żadna partia nie idzie wprost z komunikatem pełnej legalizacji.

Takiemu KO, mogłoby to przysporzyć punktów ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Na Konfederację nie ma co liczyć, bo tam różne grupki mają różne podejście do tego tematu.