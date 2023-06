Ogólnie mapa fajna, ciekawy projekt.

Jednak w rzeczywistości niedokładna to mało powiedziane. Nie uwzględnia choćby drzew (co szczerze mnie nie dziwi, to byłoby nie do ogarnięcia), budynki to prostokątne bryły nawet jeśli np. domy bliźniaki są różnych wysokości. Na plus ogólnie za sam fakt że są jako tako uwzględniane wysokości budynków, choć to na pewno zależy od lokalizacji.