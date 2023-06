Uwielbiam kiedy powstaje tysiąc neuropkowych wysrywów, a potem jest to króciutko wyjaśnione już gotową tabelką.

Piękne.

No i nie ukrywajmy - jest to nowość w polskiej polityce, to jest poziom jakiego ja nie widziałem.

A porównując z pisowskimi gniotami prawnymi - kompletna świeżość.

Myślę że Polakom wybór i dowolność się po prostu należy.