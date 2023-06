Miny, najlepszy żołnierz. Nie narzeka, nie trzeba karmić. Właśnie dlatego ta ofensywa tak słabo idzie, ruskie mieli od #!$%@? czasu zeby zaminować te tereny.

Jedna mina, żołnierz traci palca albo doznaje uszkodzenia stopy - rzadko to zagraża życiu, a cały oddział musi stać, by ustabilizować kolegę i go ewakuować. Reszta też dalej nie pójdzie, bo strach przed urwaniem nogi robi swoje.