Idiokracja

Liberalizm. Czyli brak fundamentów we własnym światopoglądzie - nie masz o co się "oprzeć". W związku z tym to plastyczna masa i będzie przesuwać się w tę stronę co aktualnie powie główne medium - telewizja.Przecież dobrze wyglądający dziennikarz ze wzorową dykcją nie kłamie i nie chce źle.