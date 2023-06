dla mnie to nie jest żadne zdziwienie bo większość prac kobiet polega na odtwarzaniu wyuczonych czynności, które może spokojnie zrobić bot. Najczęściej jest tak, że jak robot zastępuje człowieka to ten człowiek jest zatrudniony do kierowania robotem czy do serwisu. No a tutaj nie ma aż tak wielu chętnych i ogarniętych kobiet.