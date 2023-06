„Wielu ludzi uważa, że migracja ma tylko charakter ekonomiczny – to są biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy. To zjawisko niewątpliwie ma takie cechy. Ma też jednak inne. Proszę pamiętać, że Mahomet był muzułmaninem idealnym, doskonałym wzorem. Każdy muzułmanin musi go naśladować. Dlatego ci, którzy chcą być dobrymi muzułmanami wiedzą, że celem jest inwazja na Europę. Celem jest poddanie Europy i reszty świata prawu muzułmańskiemu” dzieje.pl # takasytuacja