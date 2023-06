"My na lewicy wiemy, że kochacie swoje żony i dlatego wprowadzamy nową definicje gwałtu w której nie trzeba będzie nic udowadniać po prostu was #!$%@? was do paki, my na lewicy wiemy, że kochacie swoje partnerki dlatego w przypadku zgłoszenia przemocy po prostu #!$%@? was z mieszkania bez możliwości zabrania czegokolwiek" xD