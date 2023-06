Brzmi jak jakaś bzdura. Największe miasto mocarstwa najechane klikoma ciezarowkami xD



Wystarczy że poderwą kilka MIGów i będzie po temacie. Chyba że to wielka ustawka Rosji by mieć pretekst do użycia broni atomowej, jak wjadą do tej Moskwy to się nie zdziwię jak się tak właśnie to skończy.