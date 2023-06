Dla podróżujących do Aten:

Jak najdalej od dzielnicy Omonia i ulic blisko niej. Jest to dzielnica gdzie jest bardzo dużo migrantów, a jak skręcisz w złą uliczkę to znajdujesz się nagle w otoczeniu kilkudziesięciu inżynierów/lekarzy. Miałem przyjemność doświadczyć.

Podsumowując lecąc do Aten hotele wybierać bliżej morza.