Faktem jest, że wysadzenie nordstreamów usadziło niemcy i definitywnie zakończyło planowane od lat zostanie hubem gazowym dla sąsiadów.

To było jedno z najlepszych wydarzeń ostatnich lat dla Polski, bo energiewende to nic innego jak nowy Drang nach Osten, Platz an der Sonne, czy Lebensraum.

A że się rypło to i dupa ich boli.