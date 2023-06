Afgańczyków zatrzymano za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, decyzją sądu zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Dodatkowo zasądzono cudzoziemcowi karę

Pokaż całość

I co z nimi zrobią? Jeśli nie wywalą na Białoruś to deportacja do Afganistanu jest nie możliwa. Czyli zostają w Polsce (