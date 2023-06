Jak ja uwielbiam czytać jak po fakcie hordy wykopków piszą że:

- oni to by sprawdzili firmę przed tym jakby wsiedli do łodzi

- przestudiowali by dokumentację produkcji łodzi

- sprawdzili certyfikaty

- itd. itp.



A teraz mi się przyznać ilu z was było np. w wesołym miasteczku i wsiadło na jakieś karuzele czy inne kolejki górskie bo jeśli wierzycie że istniej Ministerstwo ds. Wesołych Miasteczek i że tam jest wszystko cacy, Pokaż całość