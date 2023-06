Jest pewne istotne "ale", Czesi dostali to zwolnienie czasowo, nie na stałe. Działa to jak odroczenie, bo następnym razem nie dostaną a fala migracji będzie z kierunku afrykańskiego lub z bliskiego wschodu. Ale kto by tam taką informację podawał na portalu Tomasza Lisa, na co to komu wiedzieć. ¯\(ツ)/¯