Chyba mnie to najbardziej irytuje z własną działalnością. To nie jest pracowanie na siebie, to nie jest opłacanie rozsądnych podatków, to jest kombinowanie. Za każdym razem musisz kombinować, co zrobić by ci #!$%@? mniej, a jednocześnie nie przyjechali z US. Co naciągnąć, gdzie pościemniać, na czym pozmyślać, by ci się to opłacało. Połowa energii chyba idzie na to cholerne "kombinowanie"/