Do samego pomysłu nic nie mam, ponieważ bardzo ważne, aby nagłośnić przekręty tego rządu. Niemniej, kto będzie to nadzorować, tak aby pieniądze faktycznie trafiły tam gdzie trzeba - na to co deklarowane? Do tego sam druk to jedno, ale kolportaż to inna bajka. Według mnie to nierealne, bo właśnie kolportaż to gros kosztów. Nie mówiąc o aspektach ekologicznych. Skończy się jak wybory kopertowe, na tonach papieru, z którym nikt nic nie zrobi.