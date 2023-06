"Total Meat Intake is Associated with Life Expectancy"



To oznacza że jedzenie mięsa jest skojarzone z długością życia.

Korelacja nie implikuje kauzacji!



No i dotyczy to danych z 175 krajów, czyli głownie rozwijających się.

W krajach rozwiniętych, gdzie łatwo dostępne są suplementy do diety bezmięsnej, korelacja jest odwrotna.