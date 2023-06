O ironio to broń atomowa na BIałorusi to najgorsza wiadomość właśnie dla Białorusi i Łukaszenki xd. Broń atomowa to szalenie skomplikowana logistycznie sprawa i do jego obsługi, konserwacji i ochrony potrzeba masy ludzi. Da to pretekst Rosjanom do trzymania na Białorusi jeszcze większych sił niż wcześniej. Już teraz dzięki Łukaszence praktycznie każdy organ władzy, służb czy policji ma w swoich szeregach "obserwatorów z Rosji", którzy w zasadzie już teraz kontrolują cały kraj Pokaż całość