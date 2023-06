Jego ekscelencja Mateusz Piskorski może być pewny że r0ssja jeszcze nie wygrała bo gdy tak się stanie wszyscy kolaboranci, łącznie z Panem Mateuszem, odbędą wycieczkę na daleki wschód i nauczą się nowego zawodu. Jest więcej niż pewne że nie będzie to zawód jutubera. Ale to Ci najbardziej zasłużeni. Ci mniej zasłużeni będą przedmiotem ekshumacji jak już kacapia zniknie z mapy świata. Bo to się dzieje z kolaborantami kiedy przestają być potrzebni.