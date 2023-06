Najlepsze jest, że tak zwani obrońcy demokracji głosowali za XD Przepis całkowicie niekonstytucyjny. Jest całkowicie nielegalny, nawet nie wiem jak to coś nazwać, a totalna opozycja była za XD Niech mi ktoś powie, że będzie głosował na KO to go wyśmieję z góry na dół.

P.S. Wolne sądy jeszcze! To jest kpina, w takich momentach mam nadzieję, że ten śmieszny kraj się rozpadnie, ale wiem, że może byćtylko gorzej, bo albo zostaniemy Pokaż całość