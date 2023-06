To jest przerażające, że tylko połowa... Kurde można mówić wiele, że SLD komuchy, PO swoje ma za uszami ale to co się dzieje teraz to jest już hardcorowa akcja i jeśli widzi to tylko połowa tego narodu to to jest dramat... Wstyd mi tylko jako rolnikowi (tylko z prawdziwego zdarzenia, a nie jakiś frajer z 1 ha żyta), że to właśnie pseudo rolnicy głosowali na #!$%@? PIS, przez co 300 tys normalnych Pokaż całość