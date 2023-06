Wykluczenie transportowe dotyka niestety całej „wiejskiej” Polski

Zniszczenie zbiorkomu na wsiach to celowa polityka niszczenia edukacji i dalszego ogłupiania narodu. PiS doskonale zna swój elektorat, im mniej młodych ludzi będzie miało dostęp do szkół i uczelni tym dla nich lepiej. To kościół ma "uczyć", a ten jest w każdym zadupiu. PiS niszczy systemowo Polskę. To jest trudna do przełknięcia prawda, zwłaszcza dla tych co na tych bandytów głosowali.