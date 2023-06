7000 cwaniaczków którzy pokonali pół świata, wydali gruby hajs by uciec przed wojną do najbardziej pro socjalnych krajów. Po drodze mieli mnóstwo innych krajów. Co ciekawe można powiedzieć że ta wojna się skończyła bo ISIS zostało praktycznie pokonane. 90% z tych cwaniaczków pewnie nie robi nic, jak nie robi nic to hajs się kończy a najłatwiej go zdobyć siłą. Kobiet tam pewnie jest kilka % ale co się dziwić skoro ta kultura Pokaż całość