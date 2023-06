Powtorze co niedawno napisalem w troszke innym temacie ale o lewicy.: autentycznie nie ma wiekszych #!$%@? na Ziemi. To oni doprowadzili do tego, ze normalni ludzie (za granica u nas na szczescie jeszcze nie) boja sie powiedziec jaka jest roznica miedzy kobieta a mężczyzna, to te lewciwe #!$%@? doprowadzaja do tego, ze zanika poczucia wlasnosci, bo wmawia sie biedocie, ze jak kradna to okradaj wielkie firmy i ze to im sie nalezy Pokaż całość