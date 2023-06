Walka z tradycjami to ciężka przeprawa. Trzymam kciuki. Ja tam nie winię Azjatów za to że jedzą psy, bo oni przeżyli wiele potwornych klęsk głodu, co nauczyło ich jeść wszystko poza ludźmi. I tak się to utrzymało w społeczeństwie. Może to nawet taki genetycznie zakodowany strach przed głodem.



Byle tylko w humanitarny sposób się obchodzili z tymi psami, bo z tym jest poważny problem (i to dotyczy zasadniczo wszystkich zwierząt).