I teraz jebią mnie minusy czy plusy - po prostu niech ktoś tutaj napisze szczerze, czy to jest normalne a jeśli nie to czy da się to jakoś leczyć?



OK jednak po obejrzeniu tego materiału nieco zmienię ton:



CZY TĄ #!$%@?Ą LEWAKOIDALNĄ BEZMÓZGĄ ŁANIĘ #!$%@?ŁO???



Lewica to jednak #!$%@? stan umysłu ( ʘ ‿ ʘ )