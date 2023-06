Co powoduje,ze czlowiek w naszej kulturze nie oszukuje, nie okrada, nie zdradza innego czlowieka czyli co tworzy go uczciwym?

Wpajana moralnosc(w tym przypadku katolicka),ktora naklada na czlowieka taki hamulec ograniczajacy. Te moralnosc zakorzenil katolicyzm oraz kosciol ,ktory jest dystrybutorem katolicyzmu i zasad moralnych w spoleczenstwie. im szerzej wpajasz zasady moralne tym bardziej mozna sie spodziewac,ze wiekszosc spoleczenstwa bedzie postepowac uczciwie. Zatem jezeli organizacja ,ktora te zasady zakorzenila w spoleczenstwie i przypomina Pokaż całość