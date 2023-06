A czy facebook nie jest przypadkiem prywatna firmą? Czy prywatna firma może sama wybierać Sobie klientów? Co na to partia WOLNOŚCIOWA? ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )

Pewno jak zawsze, wolność to tylko z nazwy. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■