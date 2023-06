Głosujcie dalej na partie religijnych fanatyków to za usunięcie takiego płodu czy choćby poronienie kobieta będzie skazywana na 25 lat więzienia, a to tylko jeden z ich chorych pomysłów. W ogóle żeby uwierzyć w to, że ludzie którzy wierzą we wszechmocnego psychopatę, będą potrafili zażądać krajem, to już trzeba mieć nieźle nayebane w głowach.