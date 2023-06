Ale przecież jak wybuchła aferka to oświecone lewactwo nas oświecało, że się nie znamy i w seksedukacji WHO nie ma nic o masturbacji dzieci. Teraz widać, że do tego jest wprost zachęta.

Ale jakby co to ciemnogród, bo namawianie dzieci do masturbacji i rozmowa o tym jak się dotykają jest wporzo. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )