Tesla upokorzona? Polski elektryk z największym zasięgiem na świecie

Ta, tak jak te super czołgi w rosji upokarzają NATO a jeżdżą tylko na parady xD



Żeby kogoś przewyższyć, to trzeba dany produkt produkować i sprzedawać. Prototypy to sobie można robić jakie się chce ale żeby potem faktycznie opłacało się to wprowadzić do masowej produkcji to już kompletnie inna sprawa.



I nie żebym pisał, że źle jest nie próbować, bo trzeba mierzyć wysoko, ale to po prostu kolejny clickbait jakich wiele.