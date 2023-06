Nie powinny, bo 'historyczna stopa węglowa' jako koncept moralny to debilizm. Chcą nas karać za to, że mieliśmy czelność się uprzemysłowić i zechcieć przestać głodować i żyć w słomianych chatach 200 lat temu kiedy koncept globalnego ocieplenia nie istniał. Nie będziemy nikogo przepraszać za to, że wyszliśmy ze skrajnej biedy przez industrializacje. Jakby to całe trzecio-światowe bydło miało średnie IQ wyższe o 20 punktów i większy progres cywilizacyjny to sami by się Pokaż całość