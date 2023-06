Gazeta cytuje też jednego z doradców prezydenta Ukrainy, który powiedział, że "obecnie rozgrywa się globalna katastrofa ekologiczna ... a tysiące zwierząt i ekosystemów zostanie zniszczonych w ciągu najbliższych kilku godzin".

co by nie mówić o tym że to jest złe dla ludzkiej infrastruktury, ale gadanie tutaj o ekologii jest conajmniej nie na miejscu zaczynając od tego że zapora to jest sztuczny twór