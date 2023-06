Mężczyźni także inaczej przechodzą depresję, może pojawić się u nich np agresja. "depresja" bardzo długo miała twarz kobiety i głównie one były badane pod tym kontem itp. Dlatego uważa się, że jak ktoś ma depresję to jest np apatyczny, płaczliwy itp itd a to są objawy jak napisałem wcześniej częściej występujące u kobiet. Facet przy depresji może być np właśnie agresywny itp.