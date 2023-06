Brak treści, spadek aktywności, nuda, interface do dupy, nachalna propaganda.

Wielu w tym mnie trzyma siła przyzwyczajenia i brak realnych alternatyw (tak wiem że są, ale tam też jest brak treści).

Ogólnie serwis wegetuje, bo życiem trudno to nazwać i to chyba tyle co można powiedzieć.