Niemcy: Dom jednorodzinny odchodzi do lamusa.

Mieszkam w Münster i powiem tylko że to co mówi artykuł i jakie są realia w tym mieście, to jest to jak najbardziej normalny pomysł. W samym Münster i kilku jego dzielnicach miejsca już nie ma na domy jednorodzinny i od dobrych kilku lat nie widzę aby były tam budowane. Deweloperzy wykupują i wyburzają domy jedno rodzinne a w ich miejsca stawiają 2-3-4 rodzinne domy. Nikt nie płacze bo ma to sens