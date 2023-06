I czym to się różni od rozdawnictwa 500+? Typ dosłownie mówi żeby zlikwidować pit, a nie daje rozwiązania jak samorządy sobie mają poradzić bez pitu. Jak samorząd nie ma kasy, to powiat/gmina upada, a jak powiat/gmina upada, to nie ma pracy. No gratulacje, może nie płacisz pitu, ale pensji też nie dostajesz xD

I jak ma sie likwidacja prywatnego biznesu (tvn) do wolnościowych ideii? Nijak, mentzen to zwykły katolicki zamordysta który nie Pokaż całość