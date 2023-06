Kolejna ofiara wojny z arabaskim terroryzmem. Szkoda, że giną niewinni ludzie. Niestety palestyńscy terroryści upodobali sobie przeprowadzanie ataków w terenach gęsto zaludnionych co prowadzi do takich sutacji, a to ktoś wejdzie w linię ognia, a to komuś spadnie na głowę palestyńska rakieta.