Coś cicho siedzą teraz ci co nawet tutaj na wykopie najgłośniej krzyczeli 'ZAŁUFAJ NAŁUCE szurze!1!!'

A nie, teraz jest: zapomnijmy o wszystkim, co było to było po co drążyć temat.

Tfu na to całe covidiańskie, zamordystyczne i, powiedzmy to uczciwie, PRZESTĘPCZE towarzystwo!