Profesor Dudek dosadnie podsumowuje "reformę" sądownictwa

Obejrzyjcie tę minutę, warto! A trolli, piszących o totalnej opozycji zachęcam do zapoznania się z poglądami profesora, które konsekwentie głosi od lat, naprawdę nie da się go oskarżyć o sympatię do Tuska ani Lewicy. PiS to po prostu banda oszustów, patałachów i wandali na polskim państwie.