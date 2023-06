lewackie, pro-unijne agendy kręcą wykopem za pomocą SETEK multikont od co najmniej 2014 roku. Dziesiątki kont są oddelegowane do codziennego walenia w konfederacje 24h na dobę, setki kont do walenia w PIS. Na 100% wszystko to w porozumieniu z administracją. Wy po prostu walczycie z konkurencją o ochłapy, które zostawia wam ten, którego obie strony i tak muszą się słuchać, bo w istotnych sprawach PO i PIS robią dokładnie to samo. Nie Pokaż całość