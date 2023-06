To jest kolejny argument za tym by przywrócić karę śmierci.

Nie,nie za zabijanie zwierząt,nawet ze szczególnym okrucieństwem.

Po prostu tacy ludzie jak ten opisany powyżej są zdolni do wszystkiego,ale ludzie kalkulują,nawet gdy sobie z tego nie zdają sprawy i jest jakiś margines,który się nie cofnie przed niczym,ale większość,kalkulując właśnie sama zaniecha występku,za który grozi najwyższy wymiar kary.