Niezależnie od tego za jaką opcją polityczną jesteście, zastanówcie się chwile, czy chcecie, aby sędziowie angażowali się w działania o charakterze politycznym. Dzisiaj jest to sędzia popierający opozycję, ale jutro, z taką samą wymówką, może to być sędzia agitujący PiS.



Nie zwiększa to mojego (i tak już niskiego) zaufania do sądownictwa w Polsce.