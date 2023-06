Polska Tuska to Polska demokratyczna, prozachodnia. Polska ludzi którzy chcą w spokoju pracować na swoją przyszłość w nowoczesnym państwie szanującym pracę i naukę.

Nie ma w Polsce bardziej prozachodniego polityka niż Tusk.

Nie ma w Polsce polityka, który pokazał że wybiera rozwój państwa zamiast własnych korzyści politycznych tak jak przywódca PO. To Tusk podniósł wiek emerytalny, nie dawał na nierobów, nie dawał na rydza, lał roszczeniowych górników. To bardzo niepopularne decyzje, Tusk Pokaż całość