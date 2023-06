Niestety pan "dziennikarz" nie wstydzi się partii, ani tym bardziej nikogo nie boi. Zdjął kostkę i specjalnie podjudzał ludzi do wyjaśniania znaczenia hasła z ośmioma gwiazdkami. Wszystko po to aby zebrać jak najostrzejszy materiał do wieczornych wiadomości, bo obsrane gacie PISowców już wiedziały co się będzie działo na tym marszu. Zwykła posługa partii. Dzieciak się sprzedaje za kilka srebrników.