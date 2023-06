W 2004 pisano tak:



Zmiany klimatyczne w ciągu następnych 20 lat mogą doprowadzić do globalnej katastrofy kosztującej miliony istnień ludzkich w wyniku wojen i klęsk żywiołowych.



Tajny raport, stłumiony przez amerykańskich szefów obrony i uzyskany przez The Observer, ostrzega, że główne europejskie miasta zostaną zatopione pod podnoszącymi się morzami, a Wielka Brytania pogrąży się w "syberyjskim" klimacie do 2020 roku. Na całym świecie wybuchną konflikty nuklearne, mega-susze, głód i powszechne Pokaż całość