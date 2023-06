Braun o Grabowskim: "Przejął tę pałę do okładania Polaków".

racje to ma na pewno w tym ze jakis karolek czy inny stasiu ktory sie urodzil w 2015 bedzie przez takiego nikczemnika przepraszal za obozy, wysluchiwal glupot o partyzantach ktorzy zabijali zydowskich komunistow z ktorych potem skladala sie sluzba bezpieczenstwa terroryzujac polske az do smierci stalina by wreszcie uciec z niej w 69



co taki 10-20letni stasiu w 2030 roku bedzie mial wogle z tym do czynienia i co ma z tym Pokaż całość