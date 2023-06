Zeznawałem jako świadek, nagranie też złożyłem, gdybym tego nie zrobił to do kilku godzin jako obcokrajowiec któremu nie przedstawiono zarzutów z dowodami mógłby wyjść z aresztu i spokojnie wyjechać z kraju...bo żaden z 3osób nie przyznawał się do prowadzenia samochodu. Zajefajne te prawo :)